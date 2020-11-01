الجزائر 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم ببدء عمليات التصويت اليوم، عبر لجان الاقتراع في الاستفتاء حول التعديلات الدستورية الجديدة التي اقترحها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على الجزائريين .وتابعت تلقي الرئيس عبدالمجيد تبون الموجود بألمانيا للعلاج من إصابة بفيروس كورونا، رسائلَ قادةِ العالم يتمنون له فيها بالشفاء العاجل.وتناولت صحف اليوم، الوضع في ليبيا، مبرزة مباحثات وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي مع السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، وسفير واشنطن بليبيا، ريتشارد نورلاند، مستجدات الأوضاع في ليبيا تحسبًا لاستضافة تونس مؤتمر الحوار السياسي الليبي في التاسع من نوفمبر.وتطرقت إلى إعلان رئيس الوزراء البريطاني إعادة فرض حجر صحي في بريطانيا مدته أربعة أسابيع، لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد.// انتهى //12:54ت م0057