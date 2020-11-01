عنيزة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واستسهم الاتفاقية المبرمة بين إدارة التعليم بمحافظة عنيزة مع إحدى الشركات الوطنية في دعم مبادرات التعليم الرقمي ومسابقة " مدرستي الرقمية ".ويأتي ذلك دعماً لمشاريع التعليم الإلكتروني وتحقيقا لأهداف ومضامين رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى التحصيل العلمي والمعرفي للطلاب الطالبات وتوفير بيئة تعليمية محفزة وجاذبة لمقومات التميز تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة للتعلّم عن بعد والتأكيد على دور المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في خدمة المجتمع التعليمي.// انتهى //12:56ت م0059