الخرطوم 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسكشف المجلس المركزي لتحالف قوى الحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم في السودان" عن عقد مشاورات خلال الأسبوع الحالي، مع لجان المقاومة، وتجمع المهنيين، والجبهة الثورية حول تكوين البرلمان الانتقالي.وقالت المتحدثة باسم المجلس المركزي أمينة محمود في تصريح نشر اليوم: إن اجتماعاً عقده التحالف، أمس، وخلص إلى تكليف اللجنة الخاصة بالجهاز التشريعي بعقد لقاءات مع لجان المقاومة وحزب الأمة وتجمع المهنيين والجبهة الثورية، تستمر حتى الثلاثاء المقبل، لمناقشتهم حول كيفية تكوين البرلمان الانتقالي.// انتهى //13:06ت م0063