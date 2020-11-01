حائل 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واساستقطب مهرجان سوق "تمور الفنخاء" في نسخته الثالثة بالكهفة ‏بمنطقة حائل، التي تنظمه بلدية مدينة الكهفة ويستمر مدة عشرة أيام ‏بمشاركة الجهات الحكومية،و ‏أعداد كبيرة من المتسوقين والزوّار ‏لمشاهدة جميع المعروضات الموجودة للظفر بأجود أصناف التمور ‏التي ‏جذبتهم لشرائها وتداولها عبر كميات كثيرة، نظراً لجودتها ‏وندرتها ‏من ناحية لونها وحجمها الكبير، إضافةً إلى عدم توفرها بكميات ‏في ‏جميع أسواق المنطقة.وشهد سوق تمور الفنخاء ‏منذ انطلاقته، نشاطاً اقتصادياً وذلك لما يحتويه ‏السوق من أنواع التمور الجيدة والنادرة، ‏‏وبلغت قيمة المبيعات منذ انطلاقته ‏ما يقارب 105 آلاف ‏ريال، إذ تتراوح قيمة الكرتون الواحد من ‏الفنخاء ذي الوزن (٨ كيلو) من ‏‏70 إلى 160 ريالاً.// انتهى //13:11ت م0064