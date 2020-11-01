القاهرة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسيطلق المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية غدًا النسخة الثانية من منتدى "يوم المرأة العربية" الذي يعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة المرأة والأسرة والطفولة، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لشؤون الهجرة IOM الدولية، ومتطوعي الأمم المتحدة UNV.وقالت جامعة الدول العربية، في بيان اليوم : إن المنتدى سيناقش عدة محاور خاصة بالمرأة العربية، منها "نظرة وتجارب نسوية للمرأة العربية نحو المسؤولية المجتمعية"، واستعراض أهم التجارب العربية في إطار المسؤولية المجتمعية وتمكين المرأة، وأكثر الشخصيات النسائية تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية .وأضاف البيان سيتم تكريم ومنح جائزة المرأة العربية للسيدات الرائدات والمتميزات في المشاركة المجتمعية بالوطن العربي في إطار دعم وتشجيع المجلس لمثل هده النماذج المشرفة لتدعم دور المرأة العربية في المجالات المختلفة كالتمكين الاقتصادي ودعم ذوي الهمم ومجالات المسؤولية المجتمعية.وأوضح أن الاحتفال بيوم المرأة العربية يأتي في إطار دعم دور السيدات الرائدات في مصر والوطن العربي وتجاربهن الناجحة في التمكين والمسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة ومختلف المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدبلوماسية.// انتهى //15:53ت م0118