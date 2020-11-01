كانبيرا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا ندوة افتراضية للتوعية بمخاطر سرطان الثدي، بالتزامن مع فعاليات الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي عالميا.وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم أن الندوة تأتي من خلال المسؤولية الاجتماعية للسفارة وتم عرض عدد من التجارب الشخصية والصعوبات والتحديات خلال رحلة العلاج وحتى التفوق على هذا المرض، بالإضافة إلى التعريف بأهمية التوعية المستمرة بمخاطره .وسلطت الندوة الضوء على بعض الجمعيات البارزة في المملكة والتي يقومون من خلالها بدور كبير لتعريف المجتمع بضرورة الدعم النفسي الأسري لمريضة السرطان لما له من أثر كبير في مراحل العلاج والتخفيف من معانتهن، وتركيزهم في رسائلهم التوعوية باستمرار على ضرورة الاهتمام بالتغذية وممارسة الرياضة اليومية والحفاظ على الحالة النفسية والحياة الصحية الآمنة للجميع.حضر الندوة عدد من الجهات الأسترالية والمجتمع الدبلوماسي في كانبيرا والطالبات المبتعثات في أستراليا.// انتهى //15:54ت م0119