تبوك 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي.واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير مفصل عن الجهود التي تبذلها الشؤون الصحية ومنها إنجازات مركز طب وجراحة القلب بمستشفى الملك فهد التخصصي، وإجرائه 49 عملية قلب مفتوح وإجراء 4994 عملية قسطرة خلال الفترة الماضية ،تكللت بالنجاح بحمد الله ، وكذلك الجهود التي بذلتها صحة تبوك للحد من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية .وأثنى سمو أمير المنطقة على الجهود التي يبذلها أبطال الصحة في الميدان، منوهاً بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله –.من جانبه ثمن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدعم الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.// انتهى //15:55ت م0120