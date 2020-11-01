إسلام آباد 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأحبطت قوات الأمن الباكستانية مخططاً لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن فرقة من قوات الأمن نفذت عملية أمنية بناء على معلومات استخباراتية، ودهمت موقعاً للإرهابيين في منطقة بوليدا بمقاطعة كيتش بإقليم بلوشستان، ونجحت في القضاء على عنصر إرهابي كان مطلوباً لتورطه في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية طالت قوات الأمن والمدنيين.ولم يكشف البيان عن هوية الإرهابي الذي قُتل في العملية، غير أنه أشار إلى أنه كان إرهابياً بارزاً وأن القضاء عليه يعد نجاحا أمنيا كبيرا.وأضاف أن جندياً تعرض لإصابات خلال العملية، وتمت مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة كانت مخبأة في ذلك الموقع لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية كبيرة في إقليم بلوشستان.وجاءت العملية بعد أيام من هجوم إرهابي استهدف قوات الأمن في إقليم بلوشستان أدى إلى مقتل خمسة عشر شخصاً بينهم سبعة جنود وسبعة من رجال الأمن التابعين لشركة تنمية النفط والغاز الباكستانية.// انتهى //15:56ت م0122