الرياض 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأصدر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات نشرته البريدية لشهر أكتوبر 2020م ، التي أبرزت توقيع محضر لائحة الوثائق التخصصية لإمارة القصيم، وكذلك توقيع محضر لائحة الوثائق التخصصية للهيئة العامة للغذاء والدواء، فضلًا عن الزيارات التي قام بها المركز لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى ورشة العمل التي عقدها المركز لمنسوبي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمديرية العامة للسجون.وتطرقت النشرة في عددها الجديد إلى عدد الوثائق المفهرسة حديثًا، حيث بلغت 109 وثائق، إضافة إلى 624 وثيقة عن طريق المسح الضوئي، وكذلك ما تمّ إيداعه في المركز من الأنظمة واللوائح والأنظمة وتعديلات الأنظمة وتعديلات اللوائح والتنظيمات.// انتهى //15:56ت م0123