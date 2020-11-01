مكة المكرمة في 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في وحدة تطوير المدارس للبنات بمركز التدريب الأول بالعزيزية عبر القاعة الافتراضية " Zoom " البرنامج التدريبي " بناء الخطة التشغيلية في المؤسسات التعليمية " , الذي يأتي ضمن البرامج الإثرائية المنفذة لقائدات ووكيلات المدارس وانطلاق الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول للعام 1441 / 1442هـ،استهدفت فيها (٦٢) متدربة من قائدات ووكيلات المدارس ومجموعة من المشرفات التربويات.وهدف البرنامج إلى التعريف بالعناصر المكونة لعمليات التخطيط في المنظمة ضمن بيئة تشاركية قائمة على تحليل الواقع وأهداف قابلة للقياس وإكساب المشاركات مهارات بناء الخطة التشغيلية وتمكينهن من تطبيق الممارسات القيادية داخل المنظمة التعليمية بجودة عالية إلى جانب إكسابهن مهارات بناء الخطة التشغيلية وطرق تطبيق الممارسات القيادية داخل المنظمة التعليمية بجودة عالية بالإضافة إلى التعريف بأهمية تطبيق أسس ومبادئ الجودة في العمل.// انتهى //16:12ت م0129