أبها 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة عسير حزمة من الفعاليات ضمن الحملة التوعوية للحد من ظاهرة التعديات بعسير التي وجه بها سمو أمير المنطقة.وأشار أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة والبلديات الـ 33 التابعة بدأت في تنفيذ الخطة المعدة ضمن الحملة، وتشمل بث رسائل توعوية نصية وإلكترونية وتفعيل الشاشات الإلكترونية التلفزيونية، إضافة إلى إعداد البرامج لمناقشة موضوع التعديات في صورته العامة وتفاصيله الجزئية، مبينًا أن الأمانة تركز في حملتها على التوعية بخطورة التعدي بجميع أشكاله، مع أهمية تحقيق الموازنة بين أملاك الدولة والحفاظ على أملاك المواطنين التي حفظها لهم الشرع والنظام، مؤكدًا قيام لجان التعديات بتنفيذ ومتابعة مسؤولياتها وواجباتها المناطة بها وفق الأنظمة والتعليمات، كاشفًا عن وجود لجان في الأمانة وبلدياتها تباشر عملها وفق الاختصاص والمواقع التابعة لها.// انتهى //16:23ت م0130