الباحة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، حفل إطلاق برنامج مبادرات المناطق.واطلع سموه على عدد من اللوحات التي توضح جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مختلف المجالات التي تضمنت مكافحة جائحة كورونا، وزيارات التفتيش، وتمكين الأسر الضمانية، والقطاع غير الربحي، والتوطين، وكفاءة الأداء الحكومي.ونوه المهندس الراجحي خلال الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بدعم القيادة الرشيدة الذي تحظى به مناطق المملكة كافة من مبادرات وبرامج ومشروعات تنموية في جميع المجالات، مبيناً أن برنامج مبادرات المناطق تم التوسع في شموليته لجميع قطاعات الوزارة بعد الأمر الملكي الكريم بدمج وزارة الخدمة المدنية مع الوزارة.وقال معاليه : إن البرنامج يرتكز على منطلقات أساسية تتكون من عدة حزم من البرامج والمبادرات التي تسعى إلى دفع عجلة التنمية في مناطق المملكة من خلال المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة ورفع كفاءة ومهارة الفئات التي تخدمها الوزارة وتأهيلهم لسوق العمل ، وكذلك رفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل ، بالإضافة إلى تقديم خدمات وفق أعلى المعايير العالمية في الجودة والكفاءة وتحسين أداء الأجهزة الحكومية وتطوير برامج القطاع غير الربحي وتمكين منظماته والنهوض به كعمل مؤسسي منظم ذي أثر مستدام إلى جنب القطاعات الأخرى.وأضاف أن برنامج مبادرات المناطق سيعمل على عدة محاور تم اقتباسها من أهداف رؤية المملكة 2030 للمساهمة في تحقيق أهدافها في المناطق التي تشمل العديد من المشاريع النوعية كتطوير رأس المال البشري بما يتوائم مع احتياجات سوق العمل لتحقيق ضمان الموائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل.وأفاد الراجحي أن البرنامج سينفذ مبادرات تهدف إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية لتحسين إنتاجية موظفي الحكومة وتمكين القيادات النسائية في القطاع، بالإضافة لمشاريع لرفع تحمل المواطن للمسؤولية.وأبان أن البرنامج يعمل على إعداد القيادات الشبابية لتنمية المجتمع وبناء كفاءات وقدرات أبناء وبنات المنطقة، إلى جانب عقد عدة ملتقيات شبابية بالتعاون مع مجلس المنطقة لتنفيذ برامج في مجالات مختلفة، وتحسين الخدمات الاجتماعية عبر تطوير المراكز الحالية وإعداد وتأهيل مستشارين أسريين في مراكز المنطقة، كما يضم البرنامج مبادرة لتعزيز امتلاك الشباب لمنشآت صغيرة في مختلف الأنشطة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي في المنطقة، وتنفيذ مشاريع للمساهمة في دعم نمو القطاع غير الربحي لتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق وتطوير العاملين في القطاع غير الربحي.بعد ذلك شاهد سمو أمير منطقة الباحة والحضور عرضاً مرئياً عن برامج مبادرات المناطق الذي تضمن أهداف تلك البرامج ومحاورها والفئات المستهدفة منها.ثم دشن الأمير حسام بن سعود برنامج مبادرات الوزارة في منطقة الباحة، كما شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن تلك البرامج التي شملت عددا من المشروعات منها: إعداد مدربين معتمدين في برنامج التربية الوالدية الفعالة ، وإعداد وتأهيل خبراء ومستشارين أسريين ، وكرياثون شباب الباحة ، المفاتيح العشر لتمكين الشباب ، وملتقى " توجيه " للإرشاد المهني ، ومشروع حقيبة علمني من المنزل ، وبرنامج تنوير للتوسع في التدريب المهني ، ومشروع باقة اتزان للمرأة العاملة ، ومشروع خلق فرص عمل لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومشروع دعم وامتلاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأعمال ريادة ، وحاضنة التطوع ، ومشروع سفراء المسؤولية لاجتماعية ، وبرنامج الزمالة المصغرة ، ومشروع تطوير بيئة عمل مناسبة للمرأة .وكرم سمو أمير منطقة الباحة في ختام الحفل, الجهات المشاركة والداعمين، كما كرم سموه مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة، فيما تسلم سموه هدية تذكارية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهذه المناسبة.حضر الحفل معالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله الحسين, ومعالي مساعد وزير الموارد البشرية المهندس محمد الجاسر ومدير الوزارة لفروع المناطق ياسر الباطين ووكلاء الوزارة، ووكيل إمارة الباحة المكلف أحمد السياري ومدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد الحربي، ومدير فرع الوزارة بالمنطقة شايق الشايق.// انتهى //16:23ت م0131