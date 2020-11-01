عمّان 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسأعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص 43 مليون يورو، لدعم جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في الأردن، في إطار برنامج الصحة الأردني للاجئين السوريين والأردنيين الأكثر ضعفاً.وسيتمكن هذا الدعم - وفق بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية بمكتبها في الأردن - اليوم، بمساندة استجابة الحكومة الأردنية لجائحة كوفيد – 19، وتحسين الرعاية الصحية الأولية، مع توسيع نطاق التمكّن من الحصول على الخدمات للأردنيين الأكثر ضعفاً واللاجئين السوريين.ووفق البيان، يتركز الدعم على تحسين الرعاية الصحية الأولية، والتحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ومراقبتها والتأهب والاستجابة لكوفيد – 19؛ وهذا يتضمن توزيع أكثر من 230 ألف جرعة من لقاحات الإنفلونزا من قبل وزارة الصحة الأردنية، بقيمة 1.2 مليون يورو في الوقت المناسب، للمساعدة في تخفيف العبء على النظام الصحي الأردني.// انتهى //21:12ت م0196