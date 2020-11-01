أديس أبابا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد أن فئة الشباب تعد من بين الفئات الأكثر تضرراً من الانعكاسات الاجتماعية و الاقتصادية لجائحة كورونا، مشدداً على ضرورة أن تشكل مشاركتهم وأصواتهم جانباً من الحلول لإرساء السلامة الصحية والأمن بأفريقيا.وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في تصريح له اليوم: إن القارة الأفريقية متماسكة وتتفاعل بسرعة وبقوة على جميع المستويات لاحتواء الفيروس، من خلال الاعتماد على إستراتيجية قارية متناسقة تقوم على التضامن الأفريقي من أجل إعادة بناء الاقتصاد في أثناء الجائحة وبعدها.// انتهى //21:12ت م0197