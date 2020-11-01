أحد المسارحة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أحد المسارحة غداً، دورة تدريبية بعنوان" أدخر لمستقبل أفضل" وذلك عبر التطبيق الإلكتروني "زوم ".وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالادخار وأهميته وكيفية تحديد النسبة المناسبة من الدخل للادخار، وأساليب وقنوات الادخار الممكنة .وتأتي الدورة ضمن ملتقى الإرشاد المهني والمالي الذي تنفذه اللجنة حالياً.//انتهى//21:18ت م0198