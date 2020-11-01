نجران 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسبدأ فريق مبادرة "تقني العطاء" بالتدريب التقني والمهني بنجران، بعمل المسح الميداني لحصر الأعطال في التمديدات الكهربائية والتمديدات الصحية والنجارة واللحام، ضمن مبادرة "تقني العطاء" لصيانة منازل أسر ذوي الشهداء والدخل المحدود بالمنطقة، بالتعاون مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بالمنطقة.وأبان رئيس الفريق المهندس، تركي صالح آل باحش ، أن فريق المسح يتكون من أعضاء هيئة التدريب ومتدربين في مجال التقنية الكهربائية والتمديدات الصحية والنجارة واللحام، بالإضافة إلى مشرف الجمعية الخيرية للخدمات بنجران، وذلك لتسهيل التواصل مع المستفيدين قبل وأثناء الوصول لموقع المنزل، مبيناً أن المسح والحصر يكون قبل البدء الفعلي للصيانة من أجل تسهيل عملية العمل ولجدولة المنازل وتوفير ما يحتاجه كل منزل.وأشار إلى الانتهاء من كامل المسح والحصر بنهاية الأسبوع الجاري، ومن ثم تبدأ الخطوة التي تليها وهي البدء الفعلي للصيانة داخل المنازل برفقه كامل أعضاء الفريق المكون من 27 متدرباً و16 من أعضاء هيئة التدريب من المنشآت التدريبية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المتمثلة في الكلية التقنية للبنين والكلية التقنية للبنات والمعهد الصناعي الثانوي.// انتهى //21:22ت م0199