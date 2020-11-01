الرس 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الرس من القبض على (15) شخصاً منهم (13) مواطناً، ومقيمَين من الجنسيتين اليمنية والسودانية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، تورطوا بارتكاب عدد من جرائم السطو على المحلات التجارية وسرقة المركبات، واتخاذهم لمنطقة صحراوية خارج المحافظة وكراً لجمع المسروقات وتفكيك المركبات قبل إعادة تصريفها، وقد جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.// انتهى //21:33ت م0202