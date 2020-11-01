روما 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا 29907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى أكثر من 700 ألف شخص في واحدة من أشد دول العالم تضرراً من هذه الجائحة.وأشارت البيانات الجديدة التي نشرتها وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن الأعداد الجديدة تمثل ارتفاعاً حاداً في معدل الإصابات بالفيروس بأكثر من 16 في المئة من مجموع فحوص الجائحة.كما سجلت وزارة الصحة الإيطالية 208 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، مشيرة إلى أن أعداد المصابين والوفيات الجديدة بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 709335 مصاباً و 38826 متوفىً.وقال وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانتسا في تصريح صحفي: إن الوضع في إيطاليا مازال صعباً للغاية إذ يبقى المنحنى الوبائي بالغ الارتفاع.وأضاف أن البيانات الجديدة تظهر منحنى "مرعباً" وأن الحكومة لديها 48 ساعة لتشديد القيود ومحاولة عكس منحنى العدوى بالفيروس.// انتهى //22:43ت م0220