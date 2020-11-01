القاهرة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً اليوم، من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح اليوم، أن الاتصال تناول بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين أتباع الأديان.وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد خلال الاتصال أن مصر لن تدخر جهداً في الاستمرار بالاضطلاع بدورها، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ومع جميع دول العالم، للعمل على نشر قيـم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي ونبذ التطرف، وذلك من أجل الشعوب والإنسانية كافة.// انتهى //22:48ت م0221