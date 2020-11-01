عدن 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، دعمه الجهود الرامية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات اليمنيين وتعمل بكفاءة لمواجهة الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه شعبه منذ انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على السلطة الشرعية والوطن بصورة عامة.جاء ذلك خلال استقباله اليوم في مدينة الرياض لرئيس الوزراء اليمني المكلف الدكتور معين عبدالملك لمناقشة مستجدات المشاورات لتشكيل الحكومة وفقاً لاتفاق الرياض.. مؤكداً دعمه جهود رئيس الوزراء في هذا الجانب.وتطرق رئيس الوزراء اليمني من جهته - بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - لنتائج المشاورات مع القوى السياسية لتسمية ممثليها في الحكومة، وقال: إن إعلانها سيكون خطوة مهمة للعمل على تخفيف معاناة اليمنيين وتحريك عجلة التنمية والاستقرار.// انتهى //23:01ت م0222