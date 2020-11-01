رام الله 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ست وفيات و 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 464 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.// انتهى //23:07ت م0223