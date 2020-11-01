عام / فلسطين تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
الأحد 1442/3/15 هـ الموافق 2020/11/01 م واس
رام الله 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واس
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية ست وفيات و 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 464 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.7 في المئة، ونسبة الوفيات 0.9 في المئة من مجمل الإصابات.
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