كينشاسا 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسبدأت مجموعة مسلحة تنشط منذ 20 عاماً بمنطقة إيتوري شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم تسليم سلاحها وذلك بعد 8 أشهر على توقيع اتفاق سلام بينها والحكومة.وأوردت وكالة الأنباء الكونغولية الرسمية أن 31 مسلحاً من "قوات المقاومة الوطنية لإيتوري" سلموا سلاحهم للقوات المسلحة الكونغولية، خلال حفل رسمي قبل نقلهم إلى مركز عبور يقع جنوب مدينة "إيتوري" لإعادة إدماجهم في الجيش.// انتهى //23:07ت م0224