البدائع 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسوزعت جمعية حفظ النعمة بمحافظة البدائع خلال شهرين أكثر من 4196 وجبة استفاد منها 935 من الأسر المحتاجة في أحياء محافظة البدائع والمراكز التابعة لها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح بن علي التويجري أن الجمعية تستهدف الفئات المحتاجة من الأسر وسد احتياجاتها، مشيراً إلى أن الوجبات تخضع لعدة مراحل قبل وصولها للمستفيد منها مرحلة التعبئة والتغليف والفرز وحفظها بأواني مخصصة لها، ثم وضعها بالبرادات المخصصة للجمعية ونقلها للمستفيدين بواسطة السيارات المبردة.// انتهى //23:13ت م0225