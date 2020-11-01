الدوادمي 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسأطلق رئيس مركز الراجحية حامد بن زرفيل ابن رجساء، حملة "الصلاة نور" التي ينفذها مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز نفي.وتأتي الحملة استكمالاً للمناشط المنفذة في المحافظة والمراكز التابعة لها، المتمثلة في برامج توعوية وميدانية تنشد الوصول لمختلف فئات المجتمع وشرائحه، بالتأكيد على أهمية الصلاة وفضائلها ولزوم المحافظة عليها.يذكر أن الحملة حظيت بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية، وينتظر أن تستمر لستة أشهر قادمة، مراعيةً توفير مواد توعوية مناسبة للنشر إلكترونياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأخرى تلفزيونية وإذاعية وصحفية.// انتهى //23:14ت م0226