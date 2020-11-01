الرياض 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسشدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، على توحيد الصف الوطني والحفاظ على الثوابت الوطنية والانتصار للبلاد في مواجهة مشروع التمرد والانقلاب الحوثي.واتهم الرئيس هادي، ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بتدمير النسيج المجتمعي اليمني خدمة لأوهام الخرافة وتحقيق مشروع طهران في اليمن والمنطقة.جاء ذلك خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض، برئيس مجلس النواب في بلاده سلطان البركاني ونائبيه محمد الشدادي ومحسن باصره.ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فقد استعرض الرئيس اليمني خلال اللقاء جملة من التطورات على الساحة الوطنية في بلاده بجوانبها المختلفة ومنها ما يتصل بخطوات تسريع اتفاق الرياض لما من شأنه توحيد الجهود لمواجهة مشروع الحوثي الانقلابي.وأكد هادي خلال اللقاء، الذي حضره نائبه الفريق الركن علي محسن صالح، على أهمية توحيد عمل مؤسسات الدولة لما يخدم المسار الوطني والثوابت التي أجمع عليها الشعب اليمني ودعم جهود الحكومة وصولاً إلى تحقيق تطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات الاقتصادية والانتصار لقضايانا العادلة، مثمناً دعم تحالف دعم الشرعية في دعم ومساندة اليمن في مختلف المواقف والظروف.وأشاد رئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني من جهتهم، بجهود الرئيس عبدربه منصور هادي في ظل ظروف استثنائية ومعقده للعبور بالبلاد إلى بر الأمان والانتصار لمشروع اليمن الاتحادي الذي أجمع عليه اليمنيون وأفرزته مخرجات الحوار الوطني، مؤكدين مواصلة دعم تلك الجهود والحفاظ على الثوابت الوطنية.// انتهى //23:14ت م0227