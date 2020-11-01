الدرب 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واستشهد محافظة الدرب مع اعتدال الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، هذا الأسبوع، كثافة مرورية عالية بسبب توافد المتنزهين والزوار من سكان المناطق الجبلية، للاستمتاع بالأجواء الربيعية والشواطئ الخلابة، الأمر الذي واكبته إدارة مرور منطقة جازان، إذ سخرت إمكاناتها البشرية والتقنية، لمواكبة هذا الموسم بالاستعداد المبكر وإعداد الخطط المرورية، الضامنة لراحة زوار المحافظة، من خلال سلاسة الحركة المرورية التي وفرتها الخطط.وأشرف مدير مرور منطقة جازان العقيد علي بن سعيد المالكي ميدانياً، على تطبيق الخطة المرورية ومتابعة انسيابية حركة المركبات والتأكد من فرض السيطرة المرورية على جميع طرق وشوارع محافظة الدرب.// انتهى //23:34ت م0231