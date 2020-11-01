الباحة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واستفقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم ، فروع الوزارة بمنطقة الباحة.وشملت زيارة معاليه المكتب الرئيسي للضمان الاجتماعي، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومكتب العمل، التي اطلع فيها على سير العمل في تلك الجهات، ووقف على أبزر منجزاتها خلال الفترة الماضية، حاثاً على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين والمواطنين.وزار المهندس الراجحي جمعية التنمية الأسرية "معين" بالباحة وجمعية إكرام للمسنين ، واستمع لاقتراحات ومطالبات مجموعة من المواطنين التقى بهم خلال الجولة، موجهاً بضرورة التعامل معها بشكلٍ سريع، في حين كرم خلال زيارته لمكتب العمل عدد من الموظفين نظير جهودهم في الجولات الرقابية والتفتيشية التي نفذها المكتب خلال الفترة الماضية.رافق معاليه في الجولة معالي مساعد وزير الموارد البشرية المهندس محمد الجاسر, ووكيل الوزارة لفروع المناطق ياسر عبدالرحمن الباطين ووكلاء الوزارة.// انتهى //23:44ت م0232