جدة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واستجري غدًا بمحافظة جدة ، مراسم قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم لموسم 2020 - 2021 .وستجرى القرعة بين أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "16 ناديًا" وهي "الهلال ، النصر، الأهلي، الوحدة، الفيصلي، الرائد، الشباب، الاتفاق، أبها، الاتحاد، التعاون، ضمك، الفتح، الباطن، القادسية، والعين".وستكون القرعة مفتوحة دون تحديد مستويات بين جميع الأندية المشاركة .// انتهى //23:59ت م0234