القاهرة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسعقد اليوم اجتماع وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، وبمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار مخرجات اجتماع 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث من أجل التباحث حول كيفية إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.وتناولت الوفود من الدول الثلاث خلال الاجتماع طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة، حيث أكدت مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.ومن المقرر أن تعقد جلسة غداً، بحضور الخبراء الفنيين والقانونيين من كل دولة، لبحث سبل التفاوض خلال الفترة القادمة، ومناقشة كافة الأطروحات من الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء بعد غد الثلاثاء.// انتهى //00:14ت م0236