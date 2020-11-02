الجزائر 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 1 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات في الجزائر مساء اليوم، نسبة المشاركة في استفتاء تعديل الدستور الذي اقترحه الرئيس عبدالمجيد تبون.وقال رئيس السلطة محمد شرفي في تصريح: إن النسبة الوطنية للتصويت في الاستفتاء بلغت 23,7 في المئة، لافتاً الانتباه إلى أنه سيعلن النتائج الأولية لنتيجة الاستفتاء بالموافقة عليه أو بالرفض يوم غد، بعد استكمال عملية التحقق من محاضر فرز الأصوات المعبر عنها داخل الجزائر وخارجها.// انتهى //04:05ت م0241