الباحة 15 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 01 نوفمبر 2020 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة غداً، عدد من المحاضرات التوعوية تحت شعار "مراقبة الله" .وتتضمن المحاضرات التي تقام بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالباحة، تحت عنوان موحد "دوام مراقبة الله"، موضوعات عديدة تناقش العنوان الرئيسي الموحد من جوانب مختلف، وتحتضنها جوامع مدينة الباحة.وتأتي المحاضرات بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم, وضمن البرامج التي تنظمها الجمعية خلال العام الحالي.// انتهى //04:32ت م0244