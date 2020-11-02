الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :- خادم الحرمين: إنقاذ الأرواح وإيجاد لقاح «كورونا» أولويتنا.- خادم الحرمين : جائحة كورونا لم تكن عائقا أمام استمرارية أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.- - نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يتسلم البيان الختامي لمجموعة (T20).- وصول أولى طلاع المعتمرين من الخارج بعد أشهر من التوقف.- تسجيل 374 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا .. متحدث الصحة: التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع إصابات كورونا.- قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري اليوم في جدة.- مركز الملك سلمان يدشن حملة «القلب المفتوح» والقسطرة في المكلا.- مطار المدينة «آمن صحيًا» بشهادة دولية.- 7.5 مليار ريال قيمة 500 عقد أبرمتها «البحر الأحمر للتطوير» .. 70 % منها للشركات السعودية.- صدور الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم.. قريباً.- «الصحة» تطلق المرحلة الأولى من خِدمة الزواج الصحي إلكترونياً.- قبل يوم من الانتخابات.. ترامب يزور 5 ولايات رئيسية وبايدن في بنسلفانيا- الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض يأتي لمصلحة البلاد ونبذل كل الجهود لتنفيذه حرفياً.- ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 62 قتيلاً.- جولة محادثات جديدة حول سد النهضة بين مصر واثيوبيا والسودان.// يتبع //06:22ت م0003