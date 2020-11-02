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الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
- خادم الحرمين: إنقاذ الأرواح وإيجاد لقاح «كورونا» أولويتنا.
- خادم الحرمين : جائحة كورونا لم تكن عائقا أمام استمرارية أعمال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
- - نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يتسلم البيان الختامي لمجموعة (T20).
- وصول أولى طلاع المعتمرين من الخارج بعد أشهر من التوقف.
- تسجيل 374 حالة جديدة لفيروس كورونا .. متحدث الصحة: التزام المجتمع أسهم في منع ارتفاع إصابات كورونا.
- قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم تجري اليوم في جدة.
- مركز الملك سلمان يدشن حملة «القلب المفتوح» والقسطرة في المكلا.
- مطار المدينة «آمن صحيًا» بشهادة دولية.
- 7.5 مليار ريال قيمة 500 عقد أبرمتها «البحر الأحمر للتطوير» .. 70 % منها للشركات السعودية.
- صدور الهيكل والدليل التنظيمي لإدارات التعليم.. قريباً.
- «الصحة» تطلق المرحلة الأولى من خِدمة الزواج الصحي إلكترونياً.
- قبل يوم من الانتخابات.. ترامب يزور 5 ولايات رئيسية وبايدن في بنسلفانيا
- الرئيس اليمني: تنفيذ اتفاق الرياض يأتي لمصلحة البلاد ونبذل كل الجهود لتنفيذه حرفياً.
- ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير إلى 62 قتيلاً.
- جولة محادثات جديدة حول سد النهضة بين مصر واثيوبيا والسودان.
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