وفي ملف آخر طالعتنا صحيفة "البلاد" بعنوان ( الإسهام الحضاري) .. يظل الإنسان محور اهتمام المملكة في مسيرتها ومواقفها وجوهر سياستها تجاه العالم، وقد أكدت ذلك داخليًا؛ بجعل المواطن في صدارة أولويات مسيرتها التنموية الشاملة وأهدافها المستدامة، باعتباره الثروة الأهم، علمًا وعملاً لبناء الحاضر واستثمارًا لمستقبل وطموح الوطن بقيادته الرشيدة – حفظها الله – وتعزيز الحضور الفاعل للسعوديين والسعوديات والعقول والمواهب الوطنية في التطور العالمي؛ حيث حققت في السنوات العشر الأخيرة نجاحات دولية غير مسبوقة على صعيد الفوز بجوائز عالمية لطلبتها بلغت 390 جائزة دولية في مختلف المسابقات العالمية، بالتوازي مع تنامي الإسهام الحضاري للمملكة في هذا المضمار على الصعيد الدولي؛ لاستشراف المستقبل الأفضل للبشرية جمعاء.واختتمت في هذا الإطار، تتواصل الاستعدادات لانعقاد المؤتمر العالمي الأول للموهبة والإبداع وعنوانه “تخيل المستقبل” الذي تحتضنه المملكة الأسبوع القادم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة” والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، ويشارك فيه نخبة عالمية من صناع ومستشرفي المستقبل ، في انطلاقة جديدة تترجم عمليا الدور الحضاري للمملكة على كافة الأصعدة؛ من أجل حاضر الإنسان ومستقبله، وقدرة أعلى في مواجهة التحديات بثمار ابتكارات العقول المبدعة.// انتهى //06:25ت م0007