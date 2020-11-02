طرابلس 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على مناشدة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج كل الأطراف الليبية بضرورة الانخراط الإيجابي في الحوارات القادمة، والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما سواها .وتناولت انطلاق الجولة الخامسة للجنة العسكرية 5 + 5 لأول مرة داخل ليبيا بمدينة غدامس بالجنوب الغربي، بين وفد الجيش الوطني ووفد حكومة الوفاق ، وسط إجراءات مشددة وبحضور المبعوثة الأممية ويليامز،لمناقشة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً في جنيف .ونشرت تصريحات مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا،التي اعتبر فيها أن خروج الوجود الأجنبي سيساعد ليبيا كثيرا بتطورات واعدة بعد الجمود الطويل، مشددا على ضرورة أن يحظى تعيين مبعوث الأمم المتحدة الخاص بتوافق في الآراء داخل مجلس الأمن ، وعلى ضرورة تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا لهذا الغرض .وعرجت على تصريحات رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، أنها لا تمتلك خطة بديلة حال فشل حوار تونس السياسي، مؤكدة اعتمادها على الحلول الأساسية فى المسار الليبي .// انتهى //08:40ت م0009