موسكو 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم ، الساحل الشرقي لجزيرة كامتشاتكا الروسية.وقال المتحدث باسم الخدمة الجيو فيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية لوكالة سبوتنيك الروسية ، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات وقع في منطقة المحيط الهادي قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا، وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 25 كيلومترا شرق قرية أوست كامتشاتكا.// انتهى //09:14ت م0012