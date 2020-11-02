عام / زلزال بقوة 5 درجات يضرب الساحل الشرقي لكامتشاتكا الروسية
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
موسكو 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم ، الساحل الشرقي لجزيرة كامتشاتكا الروسية.
وقال المتحدث باسم الخدمة الجيو فيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية لوكالة سبوتنيك الروسية ، إن الزلزال الذي بلغت قوته 5 درجات وقع في منطقة المحيط الهادي قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا، وكان مركزه على عمق 11 كيلومترا وعلى بعد 25 كيلومترا شرق قرية أوست كامتشاتكا.
// انتهى //
09:14ت م
0012