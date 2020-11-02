القاهرة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الاستمرار في توفير مستلزمات الإنتاج الحديثة لمدينة دمياط للأثاث لتصبح مركزًا متكاملًا ومتخصصًا في صناعة الأثاث في إطار مؤسسي منظم وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة لتلبية الاحتياج المحلي وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافي الإفريقي والعربي.وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وتناولت التعاون المشترك بين الجانبين.وأشارت إلى مفاوضات سد النهضة التي استؤنفت أمس تحت رعاية الاتحاد الإفريقي بحضور وزراء الموارد المائية والري في مصر والسودان وإثيوبيا وبمشاركة مراقبين من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.وتطرقت إلى دعوة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون ، الجزائريين إلى دعم التعديلات الدستورية بهدف تأسيس عهد جديد يحقق آمال الأمة وتطلعات الجزائريين إلى دولة قوية عصرية .وأفادت صحف القاهرة بأن مصابي فيروس كورونا حول العالم بلغ نحو 47 مليون إصابة والوفيات نحو مليون و200 ألف حالة وفاة .// انتهى //09:32ت م0013