نجران 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واستنفذ الإدارة العامة للتعليم بنجران، ممثلة في إدارة التعليم والابتعاث، غداً ، ورشة عمل تدريبية بعنوان " التقويم من أجل التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة"، وذلك ضمن خطة التدريب عن بعُد التي تنفذها الإدارة.وتهدف الورشة إلى تدريب المشاركات في توظيف إستراتيجيات التعلم المناسبة للطفل، وإعداد واستخدام الوسائل التعليمية الملائمة للفئة العمرية، وتحسين نواتج التعلم من خلال التقويم، وتكوين منتجات معززة لعملية التطوير المهني لقائدات ومعلمات الطفولة المبكرة.// انتهى //09:33ت م0014