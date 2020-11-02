أبها 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واساختتمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها أمس, "الدورة التأسيسية لإعداد المدربين", بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية.واستهدفت الدورة تأهيل منسوبي القطاع الخيري بمنطقة عسير، حيث ناقشت العمل التجاري المثالي للأسر المنتجة، والفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة، والمعوقات والمشكلات التي تواجه رواد ورائدات الأعمال والأسر المنتجة، وبناء نموذج العمل التجاري, وطرق تحليل الفرص الاستثمارية للمشاريع الناشئة.// انتهى //09:40ت م0015