المدينة المنورة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسقدّم مستشفى خيبر العام في المدينة المنورة الخدمات الصحية لأكثر من 6000 مستفيد، وذلك خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2020 حيث أستقبل قسم الطوارئ 5440 مراجعا فيما استقبلت العيادات الخارجية 1045 مراجعا في العديد من العيادات التخصصية الطبية .كما تم إجراء أكثر من 100 عملية من العمليات الجراحية العامة و85 عملية جراحية لليوم الواحد وكذلك تم تنويم 199 مريضا ،فيما أجريت عمليتين عامة للعيون إضافةً إلى عمل 432 جلسة غسيل كلوي لمرضى الكلى.// انتهى //10:40ت م0020