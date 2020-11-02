الخرطوم 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم على بدء تحالف قوى الحرية والتغيير "الائتلاف الحاكم في السودان" عقد مشاورات، مع لجان المقاومة وتجمع المهنيين والجبهة الثورية حول تكوين البرلمان الانتقالي.وأخبرت عن تسجيل السودان 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 13819 إصابة .وأولت الصحف اهتماما ببدء الجولة الخامسة للجنة العسكرية 5 + 5 لأول مرة داخل ليبيا بمدينة غدامس بالجنوب الغربي، لمناقشة تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخراً في جنيف .وسلطت الضوء على انطلاق المرحلة الثانية لعمليات "الوعد الصادق" الأمنية في محافظة البصرة جنوب العراق بحثاً عن المطلوبين.وعرجت على إحباط قوات الأمن الباكستانية مخططا لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأبرزت صحف السودان انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عمليات الإغلاق الجديدة بسبب فيروس كورونا في أوروبا، والتي وصفها بأنها " قاسية" .// انتهى //10:42ت م0023