بيروت 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتعثر الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة على الرغم من الاتصالات والمشاورات المكثفة التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون للاتفاق على تشكيلة حكومية تحظى بقبول كافة الأطراف السياسية.وأخبرت عن إعراب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلال اتصال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس عن إدانته للاعتداءات الإرهابية التي شهدتها فرنسا خلال الفترة الماضية.وتحدثت عن رفض اليونان أمس تمديد تركيا مجددا مهمة سفينتها للتنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط، معتبرةً هذا السلوك غير قانوني من جانب تركيا .وأشارت بيروت إلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس، أرمينيا وأذربيجان إلى تكثيف الجهود لحل النزاع المسلح في منطقة ناغورني قره باغ.// انتهى //10:43ت م0024