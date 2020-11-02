سكاكا 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واساعتمدت جامعة الجوف ضوابط عقد الاختبارات الفصلية لمقررات متطلبات الجامعة الإلكترونية عن بُعد عبر نظام التعلم الإلكتروني (البلاك بورد) للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، ضمن تنفيذ مشروع تطوير مقرراتها الإلكترونية والتحول الإلكتروني الشامل بما يضمن تجويد مخرجات التعلم وتحقيق كفاءة الإنفاق الذي افتتحه رئيس الجامعة مؤخراً.وتضمنت الضوابط أن تعقد الاختبارات الفصلية لمقررات متطلبات الجامعة في الأسبوع الـ 11 والأسبوع 12 من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، وأن تكون الاختبارات على فترتين تبدأ الأولى من الساعة السادسة مساءً وتنتهي الساعة الثامنة مساءً، فيما تبدأ الفترة الثانية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً وتنتهي الساعة العاشرة والنصف مساءً، وأن تكون الاختبارات الفصلية موحدة في الأوقات وبنوك الأسئلة لجميع مقرات الجامعة.كما اشتملت الضوابط على تشكيل لجنة لكل مقرر من مقررات متطلبات الجامعة برئاسة منسق المقرر في المقر الرئيس وعضوية منسقي المقرر في فروع الجامعة، للتنسيق والتشارك بشأن بناء بنك أسئلة موحد للمقر وفقاً لما يحقق نواتج التعلم والأوزان النسبية للمقرر، وأن تعلن جداول الاختبارات الفصلية لمقررات متطلبات الجامعة من خلال نظام (البلاك بورد) وعلى الطلبة التحقق من مواعيد اختباراتهم وأدائها بالوقت المحدد لكل مقرر.يذكر أن مشروع تطوير المقررات الإلكترونية والاختبارات المحوسبة يهدف إلى زيادة أعداد الطلبة في الشعب الدراسية وتخفيض عدد الساعات الدراسية وأعضاء هيئة التدريسوالإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق وتصميم مقررات إلكترونية متكاملة من حيث المحتوى والأنشطة وإستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم، كما يحقق نواتج التعلم المطلوبة، والوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين من المقررات والاختبارات الإلكترونية داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تجويد مخرجات التعلم وضبط قياس نواتج التعلم والحصول على نتائج الاختبارات بسرعة ودقة.كما عقدت وكالة الجامعة للشؤون التعليمية ورشة عمل عن (بناء بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية لمقررات متطلبات الجامعة) استهدفت جميع منسقي مقررات متطلبات الجامعة، وتضمنت محاور الورشة مناقشة إعداد جداول مواصفات بنوك الأسئلة لمقررات متطلبات الجامعة، وبناء بنوك أسئلة مقررات متطلبات الجامعة وإعداد جداول مواصفات اختبارات مقررات الجامعة وإجراءات بناء الاختبارات الموزونة على نظام البلاك بورد من خلال بنوك الأسئلة.// انتهى //11:31ت م0032