عام / "الصحة": فتح باب الترشيح لجوائز الصحة العامة الدولية لعام 2020
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الترشيح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020 ، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز للاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: Prize-council@moh.gov.sa, وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.
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