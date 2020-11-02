الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة عن فتح باب الترشيح لعدة جوائز دولية متخصصة في مجال الصحة لعام 2020 ، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.ودعت الكوادر الصحية المؤهلة الراغبة في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز للاطلاع على المرفقات واستيفاء شروط الترشح، وإعادة إرسال النماذج المستوفاة إلى البريد الإلكتروني: Prize-council@moh.gov.sa, وذلك في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2020.// انتهى //11:32ت م0033