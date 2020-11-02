تونس 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسكتبت الصحف التونسية الصادرة اليوم، عن الانتقادات القانونية التي لقيها الأمر الرئاسي المتعلق بإحداث لجنة خاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج، باعتبار أن هذا الأمر يعتبر من صلاحيات رئيس الحكومة والسلطة التشريعية وخرقاً للدستور ويتجاوز حدود صلاحيات رئيس الجمهورية.وتطرقت إلى بدء عملية فرز الأصوات الخاصة بالاستفتاء الشعبي حول مشروع تعديل الدستور في الجزائر، بعد اختتام الاقتراع الذي جرى في أجواء عادية أمس وفي ظل الاحترام الصارم للبروتوكول الصحي الخاص بفيروس كورونا.ولفتت صحف تونس، إلى ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى أكثر من مليون و200 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشي الوباء، بالإضافة إلى أكثر من 46.5 مليون مصاب حتى الآن.// انتهى //11:54ت م0036