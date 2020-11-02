الرياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسعقد أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 18، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سهيل بن محمد المزروعي، رئيس الدورة الحالية للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول المجلس ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وناقش المجتمعون المواضيع المدرجة على جدول الأعمال في مقدمتها، جهود الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول المجلس في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 ، والخطة الإستراتيجية للعمل الإسكاني الخليجي المشترك، ودليل إشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني ، إضافة إلى الإعلان عن الفائزين بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان للعام 2020م والمكرمين من القطاع الخاص والأفراد والمؤسسات غير الربحية.واطلع الوزراء على توصيات لجنة وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول المجلس، وما تضمنته من نتائج لأعمال اللجان الفنية العاملة تحت مظلة مجلس التعاون، واتخذ الوزراء القرارات المناسبة بشأنها .// انتهى //12:15ت م0039