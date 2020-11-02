موسكو 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 238 حالة وفاة و 18257 اصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) خلال ال24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة كورونا في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 28473 وفاة و1655038 إصابة.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 10360 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 1236033.// انتهى //12:17ت م0040