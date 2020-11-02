الرباط 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واستصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم القرار الأخير الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي، والذي مدد بموجبه ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" لمدة عام حتى 31 أكتوبر 2021 .وواصلت الصحف رصدها لحملة التنديد الواسعة وردود الفعل السياسية والشعبية ضد الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، مبرزة التعليقات الجديدة المستنكرة التي صدرت عن قادة إندونيسيا وكندا وعن رئيس أساقفة مدينة نيس الفرنسية،وسط استمرار الوقفات الاحتجاجية المنددة بتلك الرسوم.وتحدثت عن استئناف مفاوضات سد النهضة أمس بين السودان ومصر وإثيوبيا، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وذلك لبحث قضايا ملء وتشغيل السد.وتطرقت الصحف إلى استمرار القتال بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني كاراباخ، واشتداد المعارك براً وجواً على عدة جبهات، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين حول خرق اتفاقات جنيف التي تم توقيعها الجمعة الماضي.وتناولت الصحف موضوع الانتخابات الأمريكية التي تجرى غداً لاختيار رئيس البلاد للأربع سنوات المقبلة، وسط استمرار التنافس الحاد بين المرشحين دونالد ترمب وجو بايدن.ولفتت الصحف إلى الإجراءات الصارمة الجديدة التي اتخذتها عدد من الدول الأوروبية خاصة فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وبريطانيا ، لمواجهة الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي وصل عدد المصابين به حول العالم إلى نحو 47 مليون مصاباً، فيما توفي نحو مليون و200 ألف آخرين جراء الفيروس.// انتهى //12:23ت م0044