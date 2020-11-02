الأحساء 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأطلقت أمانة الاحساء، اليوم الإصدار الرابع من منظومة الشهادات الصحية الإلكترونية للعاملين في الأنشطة المهنية والتجارية المرتبطة بالصحة العامة.وأوضح أمين الأحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم، أن إطلاق المنظومة الإلكترونية للشهادات الصحية يأتي استكمالاً للجهود المبذولة في مبادرة أمانة بلا ورق وتسهيلاً لإجراءات الخدمات البلدية الهادفة الى تطوير حلول الأعمال وهندسة الإجراءات وحوسبتها باستخدام التقنية الحديثة في تقديم خدمات القطاع البلدي.وأضاف أن الأمانة عملت على تطوير منظومة البرامج والأنظمة التطبيقية الإلكترونية الخاصة بصحة البيئة والصحة العامة الأمر الذي يسّر من الحصول على الخدمة دون الحاجة الى زيارة الأمانة أو البلديات الفرعية، مبيناً أنه تم دمج بعض العمليات والإجراءات وتوحيدها إلكترونياً بالإضافة إلى تأمين بطاقات مستحدثة للشهادات الصحية مُضمّنة بـ " الشعار المائي" الذي يمنع حالات التزوير ويتم طباعة تلك البطاقات عبر أنظمة الأمانة.// انتهى //13:26ت م0061