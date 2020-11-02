مسقط 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 116152 إصابة والوفيات 1256 بنسبة 07ر1 % والمتعافين 106195 لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر91%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 386 حالة والمنومين في العناية المركزة 173.// انتهى //13:34ت م0062