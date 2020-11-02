عام / 116152 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان
الاثنين 1442/3/16 هـ الموافق 2020/11/02 م واس
مسقط 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 116152 إصابة والوفيات 1256 بنسبة 07ر1 % والمتعافين 106195 لتصل نسبة الشفاء إلى 4ر91%.
وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 386 حالة والمنومين في العناية المركزة 173.
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