الكويت 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 05ر19 نقطة ليبلغ مستوى 07ر5364 نقطة بنسبة صعود بلغت 36ر0 %.وتم تداول كمية أسهم بلغت 7ر146 مليون سهم تمت عبر 8774 صفقة نقدية بقيمة 8ر33 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8ر9 نقطة ليبلغ مستوى 98ر4297 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر78 مليون سهم تمت عبر 2957 صفقة نقدية بقيمة 8ر3 ملايين دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر23 نقطة ليبلغ مستوى 13ر5903 نقطة بنسبة صعود بلغت 40ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر68 مليون سهم تمت عبر 5817 صفقة بقيمة 9ر29 مليون دينار .// انتهى //13:38ت م0064